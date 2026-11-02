Індекс TAIEX упав на 2,49% на тлі розпродажу технологічних акцій — Taipei Times

На Тайвані фондовий індекс TAIEX у п’ятницю знизився на 1 156,50 пункту, або на 2,49%, до 45 211,83 пункту. Індекс опустився нижче технічного рівня підтримки близько 45 300 пунктів, що відповідає його 120-денній ковзній середній. Як повідомляє Taipei Times, ринок також може зазнати додаткового тиску після розпродажу технологічних акцій на Волл-стріт.

Падіння технологічного сектору США

Американські депозитарні розписки Taiwan Semiconductor Manufacturing Co у п’ятницю втратили 5,95%. На тлі занепокоєння значними витратами на інфраструктуру штучного інтелекту індекс NASDAQ Composite знизився на 2,86%, Philadelphia Semiconductor Index — на 7,20%, а S&P 500 втратив 1,8% і опустився нижче своєї 100-денної ковзної середньої.

Акції Intel і Reddit подешевшали на 29%, а виробника чипів SanDisk — на 13%. Головний стратег Taishin Securities Investment Advisory Тоні Хуан заявив, що настрої інвесторів залишаються затьмареними побоюваннями щодо значних видатків на ШІ та здатності великих хмарних провайдерів забезпечити достатній обсяг продажів завдяки таким інвестиціям.

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Продажі нерезидентів і ф’ючерси

За даними Тайванської фондової біржі, іноземні інституційні інвестори минулого місяця були чистими продавцями тайванських акцій: чистий обсяг продажів становив 994,3 млрд тайванських доларів, або 30,61 млрд доларів США. Вони скорочували вкладення, зокрема, в TSMC, MediaTek і Delta Electronics.

Ф’ючерси на TAIEX у п’ятницю впали на 867 пунктів, або на 1,91%, до 44 433 пунктів, тоді як ф’ючерси на TSMC втратили 3,66%. Аналітики також назвали чинниками невизначеності проміжні вибори у США та заплановане пізніше цього місяця первинне публічне розміщення акцій Anthropic PBC. Інвестори стежитимуть, чи втримається індекс вище внутрішньоденного мінімуму п’ятниці на рівні 44 726 пунктів.

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