Індекси Волл-стріт зросли на тлі рекорду медичного сектору — Channel NewsAsia

Основні фондові індекси США зросли у вівторок, 20 жовтня, на тлі рекордного рівня сектору охорони здоров’я та зниження цін на нафту. Станом на 10:31 за східним часом індекс Dow Jones додав 1,22% — до 52 599,29 пункту, S&P 500 зріс на 0,70%, до 7 744,72 пункту, а Nasdaq Composite підвищився на 0,59%, до 26 585,47 пункту.

Як повідомляє Channel NewsAsia, ринок продовжив відновлення після зростання S&P 500 і Nasdaq у понеділок. Минулого тижня технологічні акції різко дешевшали, зокрема через занепокоєння щодо боргового навантаження CoreWeave та вартості фінансування розбудови інфраструктури штучного інтелекту.

Динаміка секторів

Більшість компаній зі складу S&P 500 зростала. Сектор охорони здоров’я додав 1,8%, а фінансовий сектор — 1%. Енергетичні компанії очолили зниження, тоді як нафта Brent торгувалася на 1,3% нижче після досягнення майже п’ятимісячного максимуму раніше того дня.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Акції Meta Platforms втратили близько 2%, що потягнуло вниз сектор комунікаційних послуг. Папери компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, торгувалися без значних змін або зростали: CoreWeave додала 1,6%, а Philadelphia Semiconductor Index підвищився на 0,4%.

Корпоративні звіти

Акції Equifax зросли на 9,6% після того, як компанія відзвітувала про прибуток за третій квартал, вищий за очікування аналітиків. Папери 3M додали 5,3%: компанія повідомила про розширення партнерства з Amazon у сфері дата-центрів, видала варрант дочірній структурі Amazon на придбання акцій 3M на понад 521 млн доларів та підвищила прогноз річного прибутку.

Натомість акції General Motors впали на 5,3% після прогнозу річного прибутку нижче очікувань аналітиків, а Steel Dynamics втратила 1% через прибуток за третій квартал, що не виправдав прогнозів. Інвестори також очікували квартальних результатів SpaceX і Netflix після закриття торгів та звітів Meta Platforms і Tesla, запланованих на середу.

Читай нас у