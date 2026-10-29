Індія підвищила прогноз зростання економіки до 7,3% — Deutsche Welle

Міністерство фінансів Індії підвищило прогноз зростання економіки країни у поточному фінансовому році до 7,3% із попередніх 7,1%. Про це йдеться в жовтневому економічному огляді відомства, повідомляє Deutsche Welle. Фінансовий рік FY27 в Індії триває з 1 квітня 2026 року до 31 березня 2027 року.

Прискорення ключових показників

У міністерстві зазначили, що темпи зростання Індії тримаються на тлі прогнозованого світового економічного зростання на рівні близько 3%. За даними відомства, у попередньому кварталі прискорилося зростання низки показників, зокрема споживання енергії, вантажообігу портів, надходжень податку на товари та послуги, а також продажів автомобілів.

Інфляційні ризики

Водночас Міністерство фінансів попередило про подальший інфляційний тиск і ризики для курсу індійської рупії. Серед чинників воно назвало ціни на нафту та глобальну невизначеність, що створюють інфляційні ризики. Додатковою загрозою міністерство вважає явище Ель-Ніньйо, яке може вплинути на вологість ґрунту перед зимовою посівною кампанією.

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У вересні споживча інфляція в Індії становила 5,54% у річному вимірі, а індекс оптових цін зріс на 11,39%. Інфляція продовольчих цін сягнула 8% у сільській місцевості та 7,18% у містах. Найшвидше дорожчали паливо й електроенергія: ціни в цій категорії у вересні 2026 року були на 25,85% вищими, ніж роком раніше.

Резерви та курс рупії

Міністерство вказало, що валютні резерви Індії становлять близько 721 млрд доларів. У відомстві вважають, що країна має достатні можливості для протидії зовнішнім ризикам і підтримання економічного зростання, попри тривале послаблення рупії щодо долара США.

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