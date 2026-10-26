Індонезія посилює нагляд за біржею після попередження MSCI — Channel NewsAsia

Індонезія 26 жовтня оголосила про нові заходи для протидії можливим маніпуляціям на фондовому ринку. Індонезійська фондова біржа планує залучити незалежних учасників до комітету, який складає перелік акцій із високою концентрацією власності, повідомляє Channel NewsAsia.

Незалежні учасники комітету

До комітету, окрім представників органів нагляду за ринком капіталу, мають увійти індонезійські науковці та Ф. Чепмен Тейлор як представник іноземних інвесторів. Тейлор раніше був партнером інвестиційної компанії Capital Group, а нині консультує суверенний фонд Індонезії Danantara.

Керівник нагляду за ринком капіталу фінансового регулятора Хасан Фавзі закликав біржу посилити механізми й методологію контролю за торгами. Йдеться, зокрема, про виявлення нетипових операцій, скоординованої торгівлі та оперативне реагування на такі випадки.

Розслідування та блокування рахунків

За словами голови Індонезійської фондової біржі Джеффрі Хендріка, з листопада біржа розпочинатиме розслідування у разі виявлення можливої скоординованої торгівлі для маніпулювання цінами акцій. Також вона зможе заморожувати рахунки інвесторів, які викликають підозру.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Раніше біржа переважно попереджала інвесторів про незвичну ринкову активність у разі різких коливань вартості акцій, вимагала пояснень від компанії, а згодом могла тимчасово призупинити торги її паперами.

Минулого тижня біржа також повідомила, що з 2 листопада виключатиме з основного джакартського індексу акції компаній із високою концентрацією власності. Поточний перелік охоплює 80 компаній.

Реакція на попередження MSCI

Раніше в жовтні MSCI заявила, що може перевести індонезійський ринок до категорії standalone через недостатні, на її думку, заходи проти скоординованої торгівлі та непрозорості операцій. Наразі MSCI відносить Індонезію до ринків, що розвиваються. Попередження спричинило найбільший в історії країни дводенний розпродаж акцій 16 та 19 жовтня, після якого головний індекс опустився до мінімуму з 2020 року, а згодом відновився.

Індонезія також продовжила до червня 2027 року дію правила, яке дозволяє компаніям викуповувати власні акції без схвалення загальними зборами акціонерів. Водночас такі операції мають відповідати вимогам щодо мінімальної частки акцій у вільному обігу.

Читай нас у