Інфляція на Філіппінах досягла 7,8% — Channel NewsAsia

Річна інфляція на Філіппінах у жовтні сягнула 7,8%, що стало найвищим показником за 44 місяці. Одним із головних чинників стали високі ціни на пальне на тлі конфлікту на Близькому Сході, повідомляє Channel NewsAsia.

Новий показник перевищив прогноз аналітиків на рівні 7,6%. Востаннє вищу інфляцію в країні фіксували у лютому 2023 року, коли вона становила 8,6%.

Подорожчання транспорту

Головний статистик Філіппін Денніс Мапа заявив, що ключовою причиною прискорення інфляції у жовтні стало зростання транспортних витрат на 20% порівняно з вереснем.

Філіппіни залежать від імпорту нафти, тому зростання світових цін на енергоносії суттєво впливає на внутрішні витрати. Додатковим чинником став спад курсу філіппінського песо до рекордно низьких рівнів, що збільшило витрати на перевезення, виробництво електроенергії та доставку продовольства.

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Реакція центробанку

Від початку року інфляція на Філіппінах становить 5,6%, що перевищує цільовий діапазон уряду від 2% до 4%. Мапа також вказав на ризики для продовольчого постачання через посушливий період Ель-Ніньйо та подальше подорожчання енергетичних товарів.

За два тижні до оприлюднення даних центральний банк країни підвищив ключову ставку на 50 базисних пунктів — до 5,50%. Регулятор пояснив рішення потребою в посиленні монетарної політики через ширший ціновий тиск і ризики подальшого зростання інфляції.

Минулого тижня песо опустився до 64 песо за долар США. Президент Фердинанд Маркос закликав громадян не панікувати та пов'язав проблеми з валютним курсом зі зростанням нафтових цін. Він заявив, що країна має достатні валютні резерви та інструменти для захисту песо.

Економіка Філіппін у квітні—червні зросла на 2,3%, що стало найнижчим показником із четвертого кварталу 2009 року, якщо не враховувати пандемійні роки.

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