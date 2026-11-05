Інфляція у Швеції в жовтні сповільнилася до 1,1% — The Local Sweden

У Швеції інфляція за показником CPIF у жовтні сповільнилася до 1,1%, свідчить попередня оцінка Статистичної служби Швеції. CPIF — це індекс споживчих цін без урахування впливу процентних ставок. У вересні показник становив 1,5%, а цільовий рівень Риксбанку — 2%.

Показник нижчий за очікування ринку

Як повідомляє The Local Sweden, ринок очікував, що інфляція в жовтні становитиме 1,4%. Про такий прогноз повідомляло агентство Bloomberg. Фактичний показник виявився нижчим за очікування учасників ринку.

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Базова інфляція також знизилася

Інфляція без урахування цін на енергоносії також сповільнилася — з 0,5% у вересні до 0,1% у жовтні.

Нові дані оприлюднили наступного дня після того, як Риксбанк ухвалив рішення підвищити ключову процентну ставку до 2%. У матеріалі зазначається, що жовтневе сповільнення інфляції було швидшим, ніж прогнозував ринок.

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