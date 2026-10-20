Інфляція в Канаді у вересні прискорилася до 3,1% через дорожче пальне — OilPrice

Річна інфляція в Канаді у вересні 2026 року прискорилася до 3,1% після 3,0% у серпні. Одним із головних чинників стали вищі ціни на бензин і пічне паливо, повідомляє OilPrice з посиланням на Statistics Canada.

Енергоносії дорожчали швидше

Бензин у вересні коштував на 27,8% дорожче, ніж роком раніше, тоді як у серпні річне зростання становило 22,8%. Це сталося попри перехід на дешевшу зимову паливну суміш. Ціни на пічне паливо та інші види палива зросли на 57,8% у річному вимірі — після 43,7% у серпні.

Найбільше це позначилося на Атлантичній Канаді, де багато домогосподарств опалюються пічним паливом. Загальний індекс цін на енергію зріс на 19% проти 15,4% у серпні, а транспортні витрати підвищилися на 8,4%.

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Продукти та житло

Водночас продовольча інфляція сповільнилася до 1,7% — це найменший річний приріст із травня 2024 року. Свіжі овочі подешевшали на 2,9%, цукор і кондитерські вироби — на 2,7%. Ціни на яловичину зросли на 8,7%, що менше за серпневі 11%. Водночас від вересня 2020 року продукти в Канаді загалом подорожчали на 33%.

Витрати на житло зросли на 1,8% після 1,5% у серпні. Зокрема, страхування житла та іпотеки подорожчало на 4,9%, обслуговування і ремонт житла — на 1,2%. Орендна плата зросла на 2,8%, а витрати на іпотечні відсотки знизилися на 0,2%.

Показник інфляції виявився нижчим за очікувані 3,2%. З урахуванням сезонних чинників ціни у вересні зросли на 0,4% порівняно із серпнем. Банк Канади має ухвалити рішення щодо ставки 28 жовтня; його ключова ставка на момент публікації даних становила 2,25%.

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