Інфляція в Кенії прискорилася до 7,3% у жовтні — The Rio Times

У Кенії річна інфляція в жовтні 2026 року прискорилася до 7,3% проти 6,8% у вересні. Це найвищий показник із липня 2023 року, повідомляє The Rio Times з посиланням на Національне бюро статистики Кенії.

Пальне й продукти стали головними чинниками

За рік ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 10,2%, а транспортні послуги подорожчали на 17,1%. Вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива підвищилася на 3,7%. Разом ці категорії становлять понад 57% споживчого кошика, який відстежує статистичне відомство.

Упродовж вересня—жовтня дизельне пальне подорожчало на 4,4%, бензин — на 6%, а гас, який використовують для приготування їжі та освітлення, — на 14,7%. Транспортні витрати за місяць зросли на 1,7% — це найбільше місячне підвищення серед груп товарів і послуг. Водночас ціни на місцеві авіаперевезення знизилися на 2,6%.

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Базова інфляція також зросла

Ціни на продовольство за місяць загалом підвищилися на 0,9%. Зокрема, свіже фасоване молоко подорожчало на 4,7%, картопля — на 2,5%, яловичина — на 0,8%. Цукор здешевшав на 1,2%, а кукурудзяне борошно — на 1,1%.

Базова інфляція, з якої виключають нестабільні ціни на сирі харчі та пальне, у жовтні становила 4,3%. Небазова інфляція сягнула 15,1%. Центральний банк Кенії 7 жовтня залишив базову ставку на рівні 8,75%. Цільовий діапазон інфляції регулятора становить від 2,5% до 7,5%, тож жовтневий показник перебуває на 0,2 відсоткового пункту нижче верхньої межі.

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