Інфляція в Південній Кореї у жовтні сповільнилася до 2,8% — Channel NewsAsia

У Південній Кореї річна інфляція у жовтні сповільнилася до 2,8% після 2,9% у вересні. Показник майже збігся з прогнозом опитаних Reuters економістів, які очікували зростання споживчих цін на 2,85%, повідомляє Channel NewsAsia.

Динаміка цін

За урядовими даними, індекс споживчих цін у жовтні зріс на 0,2% у місячному вимірі. У вересні місячне зростання становило 0,3%.

Попри уповільнення темпів зростання цін, інфляція в країні все ще перевищує цільовий рівень Банку Кореї, встановлений на рівні 2%.

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Очікування щодо ставки

На тлі високих світових цін на енергоносії та збільшення заборгованості домогосподарств ринок очікує, що Банк Кореї підвищить ставки найближчими місяцями. Регулятор, як зазначає джерело, зберігає жорстку монетарну політику для стримування інфляційного тиску.

Окреме опитування показало, що консенсусний прогноз передбачає максимальний рівень ключової ставки у 3,5%. Він враховує одне підвищення в листопаді та ще одне — у першому кварталі 2027 року.

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