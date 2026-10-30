Інфляція в Польщі у жовтні сповільнилася до 3,5% — RMF24

У Польщі ціни на товари та послуги для споживачів у жовтні 2026 року зросли на 3,5% у річному вимірі. Це випливає зі швидкої оцінки Головного статистичного управління Польщі, повідомляє RMF24. Аналітики, опитані PAP Biznes, очікували річну інфляцію на рівні 3,7%.

Ціни знизилися за місяць

У місячному вимірі ціни у жовтні знизилися на 0,4%. Ринок очікував меншого падіння — на 0,2%. У вересні річна інфляція в Польщі становила 4,1%, а за місяць ціни тоді зросли на 0,7%.

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Вплив пального та енергоносіїв

На жовтневе зниження місячного показника насамперед вплинули ціни на пальне та мастильні матеріали для приватного транспорту. Вони були на 9,7% нижчими, ніж у вересні, хоча залишалися на 21,7% вищими, ніж роком раніше.

Ціни на харчові продукти та безалкогольні напої зросли на 0,3% за місяць, але в річному вимірі знизилися на 0,1%. Водночас електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 1,6% порівняно з вереснем і на 6% у річному вимірі.

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