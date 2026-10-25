IRIS у Пакистані блокує внесення початкового балансу статків — The Express Tribune

У Пакистані громадяни, які після періоду проживання за кордоном знову стали податковими резидентами, не можуть внести початковий баланс своїх статків до декларацій за 2026 податковий рік через обмеження порталу IRIS. Про це повідомляє The Express Tribune.

Проблема виникла за тиждень до завершення двічі продовженого строку подання декларацій з прибуткового податку. Система автоматично переносить дані про статки з останньої поданої декларації за період, коли людина була податковим резидентом, і не дозволяє відредагувати цей показник.

Проблема з початковим балансом

За правилами оподаткування, пакистанець може набути статусу нерезидента для податкових цілей, якщо протягом року перебуває за кордоном певну кількість днів. У проміжні роки нерезидентства такі особи не зобов’язані подавати декларації про статки відповідно до статті 116(2) Ордонансу про прибутковий податок 2001 року.

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Після повернення до статусу резидента платники мають подати декларацію про статки та звіт про узгодження статків. Однак IRIS підтягує баланс, зафіксований до періоду нерезидентства, у поле, яке не можна редагувати. Через це користувачі не можуть зазначити належний початковий баланс за 2026 податковий рік і узгодити зміни у своїх статках за цей період.

Звернення податкових юристів

Асоціація податкових юристів Карачі звернулася до члена з операційних питань Федеральної ради доходів Пакистану (FBR) із проханням усунути технічне обмеження. На думку асоціації, у системі самооцінювання платники податків мають мати можливість самостійно декларувати початковий баланс на підставі наявних документів і відомостей.

Асоціація попросила FBR змінити відповідну перевірку в IRIS, щоб люди, які повернулися до Пакистану, могли вносити належний початковий баланс за відповідний податковий рік. Це дало б змогу узгоджувати зміни статків без необхідності проводити розрахунки за роки нерезидентства.

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