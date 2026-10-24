Центральний банк Нігерії надав JP Morgan попереднє схвалення на створення в країні мерчант-банку JP Morgan Merchant Bank Nigeria Limited.

Заплановані послуги

Установа планує надавати послуги з оптового банківського обслуговування, працювати на ринках капіталу та займатися консультуванням. Як повідомляє Premium Times Nigeria, попереднє схвалення є першим етапом ліцензування і не означає отримання остаточної банківської ліцензії.

Для початку роботи JP Morgan ще має пройти регуляторні процедури, зокрема зареєструватися в Комісії з корпоративних справ Нігерії та здобути операційні дозволи. Банк уже багато років має в Нігерії представництво.

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Керівництво та ліцензування

Центробанк також схвалив кандидатуру Адедапо Олагунджу на посаду керуючого директора майбутнього банку. Латтера Кевіна Джорджа, Нзелу Чінедума Ізунванне та Саїда Габріеля Муртазу погодили як невиконавчих директорів.

Голова Центрального банку Нігерії Олаємі Кардосо заявив, що регулятор прагне розбудувати стабільну, конкурентну та міжнародно пов’язану фінансову систему, здатну підтримувати інвестиції й економічне зростання.

Раніше Bloomberg із посиланням на обізнані джерела повідомляв, що JP Morgan вніс до центробанку 50 млрд найр — близько 38 млн доларів. За даними агентства, банк розраховує отримати ліцензію до кінця року або на початку 2027 року, якщо здобуде всі необхідні погодження.

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