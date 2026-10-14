JPMorgan Chase заборонив зовнішнім ШІ-агентам діяти від імені клієнтів — CNBC

Американський банк JPMorgan Chase не дозволятиме зовнішнім агентам на основі штучного інтелекту безпосередньо отримувати доступ до рахунків клієнтів та діяти від їхнього імені. Генеральний директор банку Джеймі Даймон пояснив це ризиками як для клієнтів, так і для самої фінансової установи, повідомляє CNBC.

Під час телефонної конференції за підсумками третього кварталу Даймон заявив, що банк не допускатиме до своїх систем будь-яких сторонніх агентів. За його словами, ризик становлять автономні програми, які можуть діяти у великому масштабі: таких неконтрольованих агентів можуть бути тисячі.

Які дії обмежили

Представниця JPMorgan Chase підтвердила, що банк уже блокує можливість для зовнішніх ШІ-агентів здійснювати операції від імені роздрібних клієнтів. Банк не дозволяє третім сторонам отримувати доступ до рахунків шляхом використання банківських облікових даних клієнтів і входу від їхнього імені.

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Водночас агенти можуть у режимі лише для читання отримувати частину даних із рахунків Chase — наприклад, інформацію про баланс — якщо користувач надав облікові дані через Plaid або іншого посередника. Однак такі сервіси не можуть переказувати кошти чи оплачувати рахунки. Строків запровадження механізмів захисту, які дали б агентам змогу безпосередньо взаємодіяти з рахунками, банк не назвав.

Власний інструмент банку

Даймон зазначив, що JPMorgan Chase використовує ШІ-агентів усередині компанії та планує застосовувати їх у клієнтських продуктах. За його словами, підхід банку полягає не у протидії технології, а в її безпечному використанні для клієнтів.

Фінансовий директор Джеремі Барнум повідомив, що банк почав цільове тестування власного інструменту Smart Cash. Він має прогнозувати грошові потоки користувача та переміщувати кошти для максимізації доходності. Даймон також наголосив: клієнти, які дозволяють зовнішнім агентам діяти від свого імені, мають усвідомлювати ризики та можливе перенесення відповідальності.

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