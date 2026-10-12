Казначейство США автоматично зареєструвало понад 60 млн дітей у Trump Accounts — Fortune

Міністерство фінансів США автоматично зареєструвало понад 60 млн дітей у податково пільговій інвестиційній програмі Trump Accounts. Разом із рахунками, які родини оформили самостійно, їхня кількість сягнула майже 70 млн, повідомляє Fortune.

Президент США Дональд Трамп 7 жовтня заявив, що до програми автоматично внесли всіх неповнолітніх, які мають на це право. Водночас батьки або законні опікуни мають оформити рахунок через офіційний застосунок Trump Accounts, щоб керувати ним, приймати внески від родичів і друзів та отримати передбачений урядом стартовий внесок.

Кому доступний стартовий внесок

Рахунок мають усі діти до 18 років із чинним номером соціального страхування. Однак одноразовий державний внесок у розмірі 1 тис. доларів призначений лише для дітей — громадян США, народжених від 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року. Для зарахування цих коштів рахунок також потрібно оформити.

До переходу на автоматичну реєстрацію Мінфін опрацював приблизно 5,6 млн заяв — менш як десяту частину від орієнтовно 73,4 млн дітей, які мають право на участь у програмі. Видання також зазначає, що деякі сім'ї, які подали заявки раніше, ще очікували на обіцяні 1 тис. доларів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Внески та інвестиції

Від запуску програми 4 липня на рахунки надійшло понад 4,5 млрд доларів, повідомив Білий дім. Із них 1,3 млрд доларів становили державні стартові внески, понад 600 млн доларів — внески від сімей і друзів, а 2,6 млрд доларів — благодійні пожертви. У середньому це близько 64 доларів на один із майже 70 млн рахунків.

Родичі та друзі можуть спільно переказувати до 5 тис. доларів на рік, а роботодавці — до 2,5 тис. доларів щороку. Державний стартовий внесок, а також окремі перекази від влади штатів, місцевої влади та некомерційних організацій до цього ліміту не зараховують.

Більшість коштів інвестують у недорогі індексні фонди. У липні Мінфін США також повідомив, що прийматиме великі благодійні пожертви у вигляді публічно торгованих акцій. Такі внески мають розподіляти щонайменше між 5 тис. рахунків у визначеній географічній зоні, а акції не можна продавати протягом щонайменше п'яти років.

Після досягнення 18 років рахунок фактично перетворюється на традиційний індивідуальний пенсійний рахунок IRA. Зняття коштів оподатковується як звичайний дохід, а дострокове зняття може передбачати штрафи, крім випадків використання грошей на дозволені цілі, зокрема освіту або перше житло.

Читай нас у