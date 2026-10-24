У Кенії Kenya Development Corporation (KDC) повідомила, що вже спрямувала 5,3 млрд кенійських шилінгів у межах проєкту Small and Medium Enterprises Access to Finance and Enterprise Recovery (SAFER). Кошти призначені для підтримки мікро-, малих і середніх підприємств у 45 округах країни, повідомляє Nation Kenya.

Фінансування для кооперативів Північного Рифту

Корпорація також прагне розширити доступ до капіталу для малих підприємств, кредитно-ощадних кооперативів і фермерських об’єднань у регіоні Північного Рифту в межах North Rift Economic Bloc. Йдеться про фінансування агропереробки, зберігання продукції, придбання техніки, логістики та інших інвестицій, які можуть збільшити доходи виробників.

Генеральна директорка KDC Нора Ратемо заявила, що ініціатива має наблизити фінансування розвитку до фермерів і підприємців, які прагнуть розширювати діяльність. За її словами, кошти можуть бути доступними виробникам, які хочуть наростити обсяги виробництва, молочним кооперативам для переробки продукції та підприємцям, яким потрібні обладнання або оборотний капітал.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пріоритетні аграрні напрями

Фінансування охоплює аграрні ланцюги створення вартості у молочному виробництві, вирощуванні чаю, кави, кукурудзи, пшениці, піретруму й авокадо, а також у тваринництві. KDC має намір надавати оптове фінансування фінансовим установам, які далі кредитуватимуть мікро-, малі та середні підприємства, а також безпосередньо фінансувати життєздатні компанії та кооперативи.

Ратемо також зазначила, що корпорація надає фінансування через участь у капіталі підприємств і проєктів, яким потрібен довгостроковий ресурс для розширення, диверсифікації та зростання. Член виконавчого комітету округу Уасін-Гішу з питань торгівлі Філіп Чебунет закликав кооперативи визначати інвестиційно привабливі проєкти та вкладати кошти у переробку й інші напрями, що приносять дохід.

Читай нас у