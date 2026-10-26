Kedipes на Кіпрі врегулював кредити на €5,6 млрд — Cyprus Mail

На Кіпрі державний керуючий активами Kedipes врегулював проблемні кредити номінальною вартістю €5,60 млрд, що становить 76% його початкового портфеля на €7,37 млрд. Основними механізмами стали реструктуризація боргів, повне врегулювання за домовленістю та добровільна передача нерухомості в рахунок боргу, повідомляє Cyprus Mail.

Домовленості замість аукціонів

У звіті Kedipes за період до червня 2026 року йдеться, що реструктуризація охопила кредити на €2,03 млрд, або 36,3% від загальної вартості врегульованих позик. Ще €1,39 млрд, або 24,9%, припало на повне врегулювання боргів.

Добровільний обмін нерухомості на погашення боргу становив €1,25 млрд, або 22,4%. Водночас майно, отримане після аукціонів, відповідало €362,8 млн номінальної вартості кредитів — 6,5% від загального обсягу. Kedipes також зафіксував €449 млн надходжень за простроченими кредитами та €108,5 млн через передачу нерухомості за програмою Rent Against Instalment.

Ці показники відображають номінальну вартість кредитів, щодо яких Kedipes знайшов рішення, а не частку основного житла, проданого на аукціонах. Добровільна передача нерухомості може завершити борговий спір, однак позичальникам необхідно з'ясувати, чи повністю вона закриває залишок боргу та як впливає на інше забезпечення або поручителів.

Оренда замість власності

За програмою Rent Against Instalment для вразливих власників житла Kedipes набуває у власність основне помешкання. Кредитор отримує 65% його оціночної ринкової вартості та списує решту іпотечного боргу в частині, не забезпеченій іншим забезпеченням. Колишній власник залишається орендарем: орендну плату покриває держава, а мешканець сплачує €1 на рік.

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Стандартний строк оренди становить 14 років, а для окремих випадків із літніми орендарями передбачене довічне проживання. Викупити житло назад можна з п'ятого до чотирнадцятого року оренди — самому колишньому власнику або його родичу першого ступеня спорідненості за ціною, визначеною в договорі.

До завершення дедлайну 30 вересня на програму подали понад 4 500 заяв. Схвалення отримали 1 307 заявників, а до схеми включили 978 помешкань. Kedipes очікує, що остаточна кількість помешкань у програмі перевищить 2 000.

Дані центробанку

Аналіз Центрального банку Кіпру, оприлюднений у вересні, показав, що з січня 2022 року до березня 2026 року основне житло становило 6% завершених процедур примусового стягнення. Сільськогосподарські землі становили 61% таких випадків. Близько 30% справ, за якими надсилали повідомлення про стягнення, завершилися добровільними домовленостями, ще 5% залишалися на етапі переговорів.

Кіпрська процедура стягнення передбачає оцінку можливості реструктуризації та формальні повідомлення. Позичальники, які відповідають умовам, можуть звертатися по допомогу до фінансового омбудсмена або оскаржувати процедуру в суді, однак саме звернення до суду не зупиняє стягнення автоматично.

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