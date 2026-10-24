У Кенії Міністерство фінансів планує запропонувати парламенту запровадити нульову ставку податку на доходи для працівників, які заробляють до 32 333 кенійських шилінгів на місяць, або близько $249. Про це повідомляє The Rio Times. Президент Вільям Руто оголосив про ініціативу 20 жовтня під час святкування Дня героїв у місті Елдорет, а деталі 22 жовтня представив міністр фінансів Джон Мбаді.

Як зміниться оподаткування

Наразі працівники в Кенії сплачують 10% податку з перших 24 000 шилінгів місячного доходу та 25% із наступних 8 333 шилінгів. Водночас із нарахованого податку віднімають щомісячну податкову пільгу в розмірі 2 400 шилінгів.

За чинними правилами працівник із зарплатою 32 333 шилінги сплачує 2 083 шилінги податку на місяць. У разі ухвалення ініціативи він не сплачуватиме податку на доходи, а щомісячну податкову пільгу скасують. Ставки 25%, 30%, 32,5% і 35% для вищих доходів планують зберегти.

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Законопроєкт має розглянути парламент

За даними видання, новий підхід може додатково звільнити від податку 362 846 працівників формального сектору. Міністерство фінансів має внести законопроєкт до парламенту впродовж тижня, що починається 26 жовтня 2026 року. Після цього документ розгляне парламентський комітет із питань фінансів і планування, а далі його мають підтримати депутати та підписати президент.

До завершення законодавчої процедури роботодавці продовжуватимуть утримувати податок із зарплат за чинними правилами, встановленими Законом про фінанси 2023 року. Пакет змін також передбачає скасування гербового збору для земельних угод вартістю до 1 млн шилінгів і 25-відсоткового мита на імпорт мобільних телефонів.

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