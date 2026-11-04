Кіпр домагатиметься продовження дії знижених ставок акцизу на моторне пальне до березня 2027 року. Про це після засідання кабінету міністрів заявив міністр фінансів Макіс Керавнос, повідомляє Cyprus Mail.

Чинне зниження акцизу має завершитися наприкінці листопада. За словами Керавноса, питання про його поновлення винесуть на розгляд кабінету міністрів. Влада також щодня відстежує ціни та вартість життя, оцінюючи, яким групам громадян може знадобитися додаткова допомога.

Доходи від ПДВ

Керавнос відкинув твердження про так званий інфляційний ПДВ. На його думку, зростання надходжень від податку на додану вартість пов'язане передусім зі збільшенням споживання, а не з посиленням податкового навантаження через інфляцію.

Міністр заявив, що уряд знижував ПДВ на низку товарів першої необхідності, електроенергію та інші енергетичні товари. Вищий рівень споживання він пов'язав із наявністю в населення доходів, якими можна вільно розпоряджатися, зокрема завдяки соціальній політиці держави.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Резерви та енергетична криза

Міністр фінансів також захистив фіскальну політику уряду після оголошення бюджетного профіциту. За його словами, накопичені резерви та скорочення державного боргу допомагають Кіпру протистояти економічній і геополітичній невизначеності та підтримувати інвестиційний кредитний рейтинг.

Як приклади використання резервів Керавнос навів витрати в кілька мільйонів євро на реагування на спалах ящуру та лісові пожежі в районі Лімасола. За його словами, ці видатки не були передбачені початковим бюджетом.

Керавнос визнав, що енергетична криза в Європі та світі продовжує підвищувати витрати домогосподарств і підприємств та сприяти інфляції. Він також повідомив, що Кіпр очікує відповіді Європейської комісії на запит про подальше зниження спеціального акцизу на опалювальне паливо.

Окремо міністр заявив, що 23% державного бюджету спрямовано на соціальну політику. Він заперечив скорочення державних інвестицій та пояснив затримки реалізації частини інфраструктурних проєктів проблемами, успадкованими нинішньою адміністрацією.

Читай нас у