Кіпр у другому кварталі 2026 року зафіксував найбільше серед держав Євросоюзу квартальне скорочення співвідношення державного боргу до валового внутрішнього продукту. Показник знизився з 51,5% у першому кварталі до 48,5%, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Eurostat.

Динаміка боргу Кіпру

Порівняно з другим кварталом 2025 року співвідношення державного боргу Кіпру до ВВП зменшилося на 9,5 відсоткового пункту — з 58,1%. Наприкінці червня валовий борг сектору загального державного управління країни становив €19,2 млрд. Наприкінці березня він дорівнював €20,03 млрд, а роком раніше — €21,7 млрд.

За річними темпами зниження боргового показника Кіпр посів друге місце в ЄС після Греції. У Греції співвідношення боргу до ВВП за рік зменшилося на 11,2 відсоткового пункту. Далі розташувалися Словенія та Португалія, де показник скоротився на 4,5 і 3,4 відсоткового пункту відповідно.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Сезонно скоригований профіцит бюджету Кіпру у другому кварталі становив 3,3% ВВП, що на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж у першому кварталі. За підсумками 2025 року державний борг країни оцінювався у €20,05 млрд, або 52,3% ВВП, а профіцит бюджету сягнув 3,6% ВВП.

Борговий показник ЄС зріс

Водночас середній рівень державного боргу в ЄС у другому кварталі зріс до 82,9% ВВП проти 82,5% кварталом раніше. У єврозоні показник підвищився з 88,4% до 88,8% ВВП. У річному вимірі співвідношення боргу до ВВП в ЄС збільшилося з 81,4%, а в єврозоні — з 87,3%.

Найвищий рівень державного боргу наприкінці червня мала Греція — 140,8% ВВП. За нею йшли Італія з 139,9%, Франція з 119,1%, Бельгія зі 110,2% та Іспанія зі 101,4%. Найнижчі показники зафіксували в Естонії — 26,1% ВВП, Данії — 27,1%, Люксембурзі — 28,2% і Болгарії — 28,7%.

Читай нас у