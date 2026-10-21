Кіпр зафіксував найбільший у ЄС профіцит у 2025 році — Cyprus Mail

Кіпр у 2025 році зафіксував найвищий серед країн Європейського Союзу профіцит сектору державного управління — 3,6% валового внутрішнього продукту, або €1,36 млрд. Державний борг країни становив €20,05 млрд, що дорівнює 52,3% ВВП, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на дані Статистичної служби Кіпру та Євростату.

Профіцит розрахували на основі перевірених даних, підготовлених у межах процедури Європейської комісії щодо надмірного дефіциту. Кіпр став однією з п’яти держав ЄС, які завершили 2025 рік із профіцитом.

Профіцити лише у п’яти країнах ЄС

Після Кіпру найвищий профіцит мала Данія — 2,9% ВВП. У Греції показник становив 2%, в Ірландії — 1,8%, у Португалії — 0,7% ВВП. Решта держав-членів ЄС зафіксували дефіцит державного сектору.

Найбільший дефіцит був у Румунії — 7,8% ВВП, Польщі — 7,2%, Бельгії — 5,2% та Франції — 5,1%. В одинадцяти країнах ЄС дефіцит дорівнював або перевищував 3% ВВП.

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Зростання доходів і видатків

Загальні доходи кіпрського державного сектору зросли на 7,7%, або на €1,14 млрд, — до €15,9 млрд проти €14,76 млрд у 2024 році. Найбільше збільшилися надходження від соціальних внесків — на €379,8 млн, до €4,9 млрд, а також податки на доходи та майно — на €379,1 млн, до €4,18 млрд.

Податки на виробництво та імпорт підвищилися на €67,4 млн і досягли €4,75 млрд. Водночас чисті надходження від податку на додану вартість зменшилися на €16 млн — до €3,15 млрд.

Видатки державного сектору Кіпру зросли на 9,2%, або на €1,22 млрд, — до €14,54 млрд. Найбільше збільшилися капітальні видатки: на 46,4%, до €1,76 млрд. Соціальні трансферти зросли до €5,59 млрд, а витрати на оплату праці працівників — до €4,17 млрд.

Загалом у ЄС державні видатки у 2025 році становили 49,4% ВВП, а доходи — 46,3%. У єврозоні ці показники дорівнювали 49,8% та 46,8% ВВП відповідно.

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