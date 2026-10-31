Китай і Чилі продовжили валютний своп на п’ять років — ECNS

Китайський народний банк і Центральний банк Чилі поновили двосторонню угоду про валютний своп строком на п’ять років. Про це повідомляє ECNS з посиланням на Народний банк Китаю.

Обсяг свопу зберегли

Угода передбачає збереження обсягу валютного свопу на рівні 50 млрд юанів. За даними Народного банку Китаю, ця сума приблизно дорівнює 7 млрд доларів США. Водночас обсяг угоди в чилійській валюті збережено на рівні 6 трлн чилійських песо.

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Китайський регулятор повідомив про поновлення домовленості у четвер.

Мета домовленості

У Народному банку Китаю заявили, що поновлення домовленості сприятиме поглибленню монетарної та фінансової співпраці між двома країнами. За оцінкою китайського регулятора, воно також має полегшити двосторонню торгівлю й інвестиції між Китаєм і Чилі та допомогти підтримувати стабільність фінансових ринків.

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