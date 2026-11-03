Китайські регулятори оголосили про нові заходи для стабілізації фондового ринку, зокрема своп-операції з фінансовими установами, які можуть забезпечити вливання понад 100 млрд юанів, або близько 15 млрд доларів США. Народний банк Китаю повідомив, що аукціон у межах цього механізму відбудеться у вівторок.

Підтримка ліквідності

Як повідомляє Channel NewsAsia, це буде третє застосування інструменту ліквідності, створеного два роки тому. Він дозволяє брокерським компаніям, страховикам і фондам отримувати ліквідність для купівлі акцій. За даними центробанку, заявки на свопи на понад 100 млрд юанів уже подала 31 брокерська та фондова компанія.

Попередні такі операції Народний банк Китаю проводив у жовтні 2024 року та січні 2025 року. Тоді в ринок сукупно спрямували 105 млрд юанів.

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Зміни для викупу акцій

Центробанк також заявив, що механізм повторного кредитування для фінансування викупу та придбання акцій переведуть із тимчасового у постійний режим. Ставку за розширеною програмою знизили з 1,25% до 1%.

Китайська комісія з регулювання ринку цінних паперів закликала великі компанії, що входять до ключових індексів, і провідні технологічні фірми активніше викуповувати власні акції та підтримувати ринкову капіталізацію. Регулятор також має намір заохочувати новостворені біржові фонди швидше формувати портфелі акцій, а керуючих фондами — купувати цінні папери під час спаду.

Заходи оголосили після того, як індекс CSI 300 у жовтні втратив 8,5% — це стало його найгіршим місяцем із початку 2016 року. У понеділок Шанхайський композитний індекс зріс на 1,1%, продемонструвавши найбільше одноденне підвищення з 27 серпня.

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