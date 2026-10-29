Китайські технологічні акції дешевшають через сумніви щодо прибутків від ШІ — CNBC

На китайському фондовому ринку посилився розпродаж акцій технологічних компаній: інвестори дедалі більше сумніваються, що значні витрати корпорацій на штучний інтелект перетворяться на стабільні прибутки. Про це повідомляє CNBC.

За словами керівника China Market Research Group Бенджаміна Кавендера, технологічний сектор залишається світлою точкою китайської економіки, однак ринкові очікування та оцінки компаній випередили їхні фундаментальні показники. На його думку, корекція була імовірною.

Інвестори очікують результатів від ШІ

Головний ринковий стратег JPMorgan Asset Management в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Тай Хуей заявив, що інвестори хочуть побачити, як китайські технологічні гіганти перетворять інвестиції у ШІ на прибутки. Він також зазначив, що кілька первинних публічних розміщень компаній у сфері ШІ спершу викликали значний попит, але згодом ентузіазм інвесторів згас.

На сектор також впливають тривалий спад на ринку нерухомості Китаю та слабке споживання. Це тисне на рекламний бізнес і електронну комерцію великих інтернет-платформ. Старший радник з акцій Union Bancaire Privée Вей-Серн Лінг застеріг, що зростання витрат на ШІ може додатково тиснути на найближчі фінансові результати компаній, тоді як перспективи монетизації таких інвестицій залишаються невизначеними.

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Зростання CATL не забезпечило такого ж приросту прибутку

Тиск помітний і серед виробників батарей. CATL у третьому кварталі збільшила виручку приблизно на 59%, тоді як чистий прибуток зріс лише приблизно на 15%. На прибутковість компанії впливають конкуренція, зміна структури продукції, а також зміни в податках і відшкодуваннях. Кавендер назвав ключовою проблемою CATL розрив між темпами зростання та прибутковістю.

Водночас не всі технологічні компанії Китаю мають однакові ризики. Головний інвестиційний директор KraneShares Брендан Агерн зазначив, що компанії Шанхайської біржі STAR Board виграють від витрат китайських та американських технологічних гігантів на напівпровідники. Натомість акції, що торгуються в Гонконзі, більше залежать від внутрішнього споживання через значну частку орієнтованих на споживачів інтернет-платформ.

Голова правління та головний інвестиційний директор Rayliant Global Advisors Джейсон Сю заявив, що найбільшим чинником спаду китайських акцій є розпродаж на американському ринку. На думку Кавендера, для стійкого відновлення китайському сектору потрібні стабілізація прибутків, зрозуміліша віддача від інвестицій у ШІ та сильніший внутрішній попит.

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