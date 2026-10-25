Китайський фондовий ринок втратив $3,5 трлн від травневого піку — The Japan Times

Китайський фондовий ринок від пікового рівня у травні втратив $3,5 трлн вартості. Минулого тижня розпродаж акцій посилився: основний материковий індекс CSI 300 увійшов у ведмежий ринок, а технологічний індекс у Гонконгу наблизився до втрати всього приросту, здобутого після масштабного пакета підтримки економічного зростання Пекіна два роки тому.

Як повідомляє The Japan Times, інвесторів непокоїть тривалий спад споживання та жорстка цінова конкуренція між компаніями. Це тисне на прибутки бізнесу в різних секторах — від банків і виробників електромобілів до розробників моделей штучного інтелекту.

Перегляд прогнозів прибутків

Консенсусні прогнози прибутків на 2026 рік для компаній, що входять до індексу MSCI China, від кінця березня знизилися більш ніж на 4%. Для Hang Seng Tech Index, де переважають китайські інтернет-компанії, залучені до цінової конкуренції в електронній комерції, очікування щодо прибутків упали більш ніж на 13%.

Компанії MSCI China, які вже оприлюднили звітність, у середньому не дотягнули до консенсусних прогнозів на 9%. За розрахунками джерела, це може стати другим найгіршим квартальним відхиленням від очікувань за два роки. Зокрема, виробник батарей CATL не виправдав очікувань щодо прибутку, China Mobile повідомила про падіння чистого прибутку за січень—вересень на 8% у річному вимірі, а Ganfeng Lithium Group також не досягла прогнозів через зниження цін.

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Обережна політика Пекіна

Тиск на прибутки змушує частину компаній шукати фінансування на фондовому ринку. Alibaba Group Holding, зокрема, провела додатковий продаж акцій на $10 млрд, що розмило вартість часток чинних акціонерів.

Водночас обсяги торгів на материковому фондовому ринку Китаю тримаються поблизу мінімуму з липня минулого року, а обсяг маржинальних угод скоротився до найнижчого рівня за рік. Влада вже залучала державні фонди, відомі як «національна команда», щоб стримати падіння котирувань.

У третьому кварталі ВВП Китаю зріс на 4,5% у річному вимірі. Як зазначає видання, відповідність темпів зростання урядовій цілі на перші дев'ять місяців року дає владі більше причин дотримуватися поступової підтримки економіки без масштабних стимулів.

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