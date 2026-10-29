Клієнти ZondaCrypto у Польщі пропонують новий порядок компенсацій — RMF24

Представники постраждалих клієнтів криптовалютної біржі ZondaCrypto у Польщі запропонували Міністерству юстиції змінити законодавство. Вони хочуть, щоб потерпілі могли отримувати кошти із забезпеченого або конфіскованого у кримінальному провадженні майна навіть без обвинувального вироку, повідомляє RMF24.

Чинний порядок виплат

Наразі польський суд може ухвалити конфіскацію майна без обвинувального вироку, зокрема якщо підозрюваний помер, переховується або тяжко хворіє. Однак у таких випадках кошти надходять до державної скарбниці. Потерпілі здебільшого можуть повернути гроші лише після набрання вироком законної сили або через окремі цивільні позови.

Юридична фірма Skarbiec, яка представляє потерпілих у справах щодо інвестиційного шахрайства, зазначає, що за наявності тисяч постраждалих це означає багаторічне очікування. Як приклади вона наводить справи Amber Gold та Warszawska Grupa Inwestycyjna, де на вироки чекали приблизно 10 і 20 років відповідно.

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Пропозиція для потерпілих

Юрист Роберт Ноґацький, який представляє кілька сотень клієнтів ZondaCrypto, пропонує запровадити єдину судову процедуру розподілу такого майна між перевіреними потерпілими. Виплати мали б бути пропорційними, із захистом осіб, які діяли добросовісно, та забороною подвійного задоволення вимог. Лише залишок коштів за цією пропозицією надходив би до державного бюджету.

Автори ініціативи пропонують ухвалити зміни під час імплементації до 23 листопада 2026 року директиви ЄС щодо повернення та конфіскації майна. На їхню думку, це дало б змогу застосувати механізм також до вже відкритих справ і ефективніше повертати активи з-за кордону.

Національна прокуратура Польщі раніше повідомляла, що у справі щодо ZondaCrypto забезпечено майно орієнтовно на 125 млн злотих, хоча частина цієї суми стосується інших епізодів розслідування. Регіональна прокуратура в Катовицях відкрила провадження 17 квітня 2026 року за підозрами у шахрайстві у великих розмірах і відмиванні коштів. До прокуратури надійшло кілька тисяч заяв про злочин.

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