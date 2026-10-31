Комітет парламенту Кенії рекомендував перегляд пенсій для 319 тисяч осіб — Nation Kenya

У Кенії Комітет Національної асамблеї з публічних петицій рекомендував Міністерству фінансів і Комісії із заробітної плати та винагород провести актуарний перегляд можливого підвищення виплат для 319 207 колишніх державних службовців. Як повідомляє Nation Kenya, депутати також доручили уряду протягом двох місяців подати звіт про бюджетні потреби для такого підвищення.

Виплати для пенсіонерів

Підставою для розгляду стала петиція Кенійської національної асоціації пенсіонерів державної служби (KNAPS). За даними організації, близько чверті її членів, або майже 80 тисяч людей, щомісяця отримують менш як 4 тисячі кенійських шилінгів пенсії.

Пенсіонери заявили, що низькі виплати на тлі інфляції та зростання вартості життя не покривають базових витрат. Вони просили об’єднати старі неконтрибутивні пенсійні схеми з нинішньою Public Service Superannuation Scheme (PSSS), офіційно затвердити підвищення пенсій і переглянути законодавство для захисту пенсіонерів та їхніх отримувачів виплат.

Комітет рекомендував проводити актуарний перегляд кожні три роки. Перший такий перегляд, згідно зі звітом комітету, має бути проведений до 31 грудня 2026 року. У документі зазначено, що пенсіонери вважають виплати менш як 4 тисячі шилінгів нижчими за чинний поріг бідності.

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Фінансові застереження

Депутати та державні органи не підтримали об’єднання старих схем із PSSS. Регулятор пенсійних виплат Кенії (RBA) повідомив, що перед таким кроком урядові необхідно було б погасити накопичені зобов’язання неконтрибутивної системи, які за актуарною оцінкою Міністерства фінансів на червень 2024 року перевищували 1 трлн кенійських шилінгів.

За старою системою із зарплат працівників не відраховували внесків на пенсійне забезпечення, а розмір виплат визначався законодавством. Під час переходу на PSSS у січні 2021 року службовців віком 45 років і молодших перевели до накопичувальної системи: 7,5% їхньої зарплати спрямовується на пенсійні заощадження, а держава сплачує таку саму суму.

Станом на червень 2026 року учасниками PSSS були 529 635 державних службовців, а їхні накопичення сягнули 343,75 млрд шилінгів. Міністерство фінансів витрачає приблизно 7,8 млрд шилінгів щомісяця на виплати 319 207 пенсіонерам, або близько 93,7 млрд шилінгів на рік. Відомства наголосили, що збільшення пенсій створить довгострокове фінансове зобов’язання, тому рішення має враховувати можливості бюджету та стабільність державних фінансів.

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