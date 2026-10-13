Комітет парламенту Кенії рекомендував створити реєстр держборгу — Nation Kenya

Комітет з петицій Національної асамблеї Кенії рекомендував внести зміни до Закону про управління державними фінансами 2012 року, щоб зобов’язати Національне казначейство створити та підтримувати актуальний комплексний реєстр державного боргу. До нього мають увійти дані про витрати на обслуговування боргу.

Як повідомляє Nation Kenya, комітет пропонує, аби протягом 90 днів після подання його звіту Казначейство передало до Національної асамблеї відповідні зміни до закону та пов’язаних із ним нормативних актів. Також депутати рекомендували посилити участь громадськості та взаємодію із зацікавленими сторонами під час підготовки середньострокової стратегії управління боргом та інших ключових документів, зокрема через соціальні мережі.

Борг перевищує встановлений орієнтир

Комітет зазначив, що державний борг Кенії перевищує законодавчо встановлений орієнтир у 55% ВВП у теперішній вартості. За даними Парламентського бюджетного офісу, станом на квітень 2026 року сукупний державний борг країни перевищував 12,86 трлн шилінгів, або 69,4% ВВП. У 2014 році він становив близько 2,4 трлн шилінгів.

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Внутрішній борг оцінювали у 7,19 трлн шилінгів, що становило приблизно 56% загального обсягу державного боргу, а зовнішній — у 5,67 трлн шилінгів, або близько 44%.

Відмовилися від дворічної паузи в запозиченнях

Комітет не підтримав вимогу петиції про 24-місячне припинення запозичень. У звіті зазначено, що така пауза могла б спричинити значні макроекономічні потрясіння. Натомість Національному казначейству рекомендували суворо дотримуватися цільового показника боргу на рівні 55% ВВП до жовтня 2028 року та продовжувати фіскальну консолідацію після досягнення цього рівня.

Дефіцит бюджету Кенії на 2025/2026 фінансовий рік оцінювали приблизно у 1,2 трлн шилінгів. Витрати на обслуговування державного боргу у 2026/2027 фінансовому році прогнозують на рівні близько 2,31 трлн шилінгів. Комітет наголосив, що наявні дані про борг розпорошені в кількох звітах, через що незалежним користувачам складно отримувати повну й своєчасну інформацію.

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