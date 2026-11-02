Корейська біржа готує одноденний розрахунок за акціями — Korea Herald

У Південній Кореї Корейська біржа KRX представила план скоротити цикл розрахунків за операціями з акціями з двох робочих днів до одного. Наразі інвестори завершують розрахунки за угодами через два робочі дні після укладення угоди.

Інфраструктуру мають підготувати до 2027 року

Як повідомляє Korea Herald, відповідні органи планують завершити створення інфраструктури для нового механізму до жовтня 2027 року. Після завершення робіт для тестування скороченого циклу розрахунків знадобиться приблизно шість місяців.

Конкретної дати запуску системи поки не визначили. Якщо підготовка та випробування відбудуться без перешкод, новий порядок може запрацювати у 2028 році.

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Мета змін

У KRX заявили, що ініціатива має наблизити дату розрахунків на один день і зменшити ризики на ринку цінних паперів. За задумом біржі, продавці акцій зможуть отримувати кошти наступного робочого дня після операції. Також реформа передбачає зниження операційного навантаження та ризиків завдяки автоматизації й стандартизації процесів у галузі.

Для реалізації плану KRX проведе консультації з фінансовими регуляторами, місцевими та іноземними фінансовими компаніями, а також закордонними інвесторами.

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