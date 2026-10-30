Корейська біржа розглядає поділ Kosdaq на сегменти — Korea Herald

Корейська біржа KRX розглядає запровадження багаторівневої системи для ринку Kosdaq у Південній Кореї, щоб виокремлювати компанії з вищими показниками серед інших емітентів. Як повідомляє Korea Herald, систему можуть запустити не раніше другої половини 2027 року — після оприлюднення компаніями річних фінансових результатів.

Сегменти для компаній

KRX вивчає поділ компаній, акції яких котируються на Kosdaq, на верхній і нижні сегменти. Верхній сегмент попередньо можуть назвати Select Segment. До нього мають увійти компанії, що відповідатимуть кількісним критеріям, зокрема щодо фінансових результатів.

Модель частково наслідує структуру американської біржі Nasdaq, де з 2006 року діють три рівні лістингу: Global Select Market, Global Market і Capital Market. Корейська біржа розглядає преміальний, стандартний і наглядовий сегменти з окремими умовами допуску та збереження лістингу.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Преміальний сегмент має бути призначений для великих зрілих компаній. Серед критеріїв розглядають ринкову капіталізацію, виручку, прибуток і корпоративне управління. Стандартний сегмент може охопити компанії на стадії зростання; для них KRX також вивчає розширене розкриття даних про плани розвитку, прогнози прибутку та попередні результати.

Ризики для нижніх сегментів

Компанії, яким загрожує делістинг або які мають ризики для торгівлі, можуть потрапити до окремого наглядового сегмента. Біржа не планує встановлювати фіксовану кількість емітентів у верхньому сегменті: спочатку він може охопити близько 10% компаній Kosdaq, а надалі цю частку хочуть збільшити до 30%.

Детальні вимоги KRX розраховує визначити після публікації річних результатів компаній у квітні 2027 року. Біржа також визнає ризик концентрації капіталу у верхньому сегменті, що може ускладнити залучення коштів для інших компаній. Серед можливих заходів підтримки розглядають державне фінансування та інвестиційні стимули, але конкретні механізми, зокрема податкові пільги, ще не визначені.

Читай нас у