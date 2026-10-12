KOSPI в Сеулі впав на 3,65% — Korea Herald

У Сеулі 12 жовтня базовий фондовий індекс KOSPI знизився на 241,69 пункту, або на 3,65%, до 6384,24 пункту. Падіння стало четвертим поспіль для індексу на тлі масштабного розпродажу технологічних акцій, інфляційних побоювань і високих цін на нафту, повідомляє Korea Herald.

Продажі інвесторів

Після відкриття торгів зі спадом на 0,07% KOSPI продовжив знижуватися протягом дня. Обсяг торгів становив 313 млн акцій на суму 21,33 трлн вонів, або близько 16 млрд доларів. Кількість акцій, що подешевшали, сягнула 717, тоді як зросли в ціні 166.

Іноземні інвестори продали акції на чисту суму 2,02 трлн вонів, інституційні інвестори — на 110,65 млрд вонів. Водночас приватні інвестори придбали папери на чисту суму 1,47 трлн вонів.

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Падіння технологічних акцій

Аналітикиня Hana Securities Лім Син Мі пов’язала спад KOSPI з ребалансуванням біржових фондів, орієнтованих на напівпровідники, а також із побоюваннями, що Samsung Electronics і SK hynix могли завершити викуп власних акцій.

Акції Samsung Electronics впали на 4,39% — до 250 500 вонів, а SK hynix — на 4,52%, до 1,6 млн вонів. Hanwha Aerospace втратила 3,25%, Hyundai Motor — 1,39%. Натомість судноплавна компанія HMM додала 4,81%, а виробник тютюнових виробів KT&G зріс на 1,58%.

Ціни на нафту підвищувалися на тлі загострення напруженості на Близькому Сході після нових атак хуситів на головний аеропорт Саудівської Аравії. На думку аналітиків, ширший регіональний конфлікт може порушити постачання енергоносіїв, посилити інфляційний тиск і ускладнити зусилля Федеральної резервної системи США зі стримування інфляції. Корейська вона зміцнилася до 1335,1 вони за долар США проти 1342,8 вони за підсумками попередньої торгової сесії.

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