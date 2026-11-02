Курс валют на 2 листопада 2026 року змінився в обмінниках і банках

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У понеділок, 2 листопада, на готівковому валютному ринку України зафіксували різноспрямовану динаміку: в обмінниках подорожчали долар і євро, тоді як у банківських касах та мобільних застосунках курси купівлі й продажу валюти переважно знизилися.

Станом на ранок 2 листопада середній курс долара в обмінниках для купівлі становить 46,93 гривні, а здати можна за курсом у 46,50 гривень. У порівнянні з ранком п'ятниці, 30 жовтня, валюта здорожчала на 45 та 34 копійок відповідно.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити за середнім курсом у 52 гривні, а здати — по 51,70 гривні. Це дорожче за дані ранку п'ятниці на 30 та 40 копійок відповідно.

Банки сьогодні продають американську валюту за середнім курсом у 46,04 (+1 коп) гривні, а здати можна по 45,19 (-5 коп) гривень.

Євро в банках сьогодні продають за середнім курсом у 51,37 (-3 коп) гривні, а здати можна по 50,42 (-8 коп) гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долари в касі по 45,95 гривні (на 4 копійки дешевше), а карткою — по 45,87 гривні (без змін). Євро в касах банку можна купити по 51,30 гривні (без змін), а карткою — по 51,28 гривні (без змін).

Ощадбанк у мобільному застосунку продає американську валюту по 45,80 гривні (на 5 копійок дешевше), а карткою — по 45,95 гривні (на 10 копійок дешевше). Євро в додатку можна купити по 51,30 гривні (без змін), а карткою — по 51,45 гривні (на 5 копійок дешевше).

ПУМБ продає долари у відділеннях по 45,80 гривні (на 20 копійок дешевше). Такий самий курс — 45,80 гривні (на 20 копійок дешевше) — діє і для операцій карткою. Євро в касах можна купити по 51,30 гривні (без змін).

«Монобанк» сьогодні продає долари по 45,85 гривні (на 1 копійку дешевше), а євро — по 51,27 гривні (без змін).

Джерело: Мinfin

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