Курс валют в Україні станом на 19 жовтня та найвигідніші варіанти покупки доларів та євро

0:00 / 0:00

На початку тижня, 19 жовтня 2026 року, в обмінниках долар трохи подешевшав під час купівлі, тоді як євро зріс у ціні. У банках котирування долара переважно не змінилися, а європейська валюта в деяких установах подорожчала.

За даними Minfin, 19 жовтня обмінники купують долар у середньому по 44,95 грн — на 5 копійок дешевше, ніж 16 жовтня. Водночас курс продажу американської валюти зріс на 1 копійку — до 45,14 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,75 грн — на 10 копійок дорожче, ніж у п’ятницю. Курс продажу європейської валюти також зріс на 10 копійок — до 51,00 грн.

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,10 грн — без змін порівняно з 16 жовтня. Для карток курс продажу також залишився незмінним і становить 45,04 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,50 грн, а для карток — по 44,65 грн. Обидва показники не змінилися.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,80 грн — без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився на рівні 50,76 грн. Банк купує євро у відділеннях по 49,80 грн, а для карток — по 50,14 грн. Останній показник зріс на 4 копійки.

В Ощадбанку долар у «Мобільному Ощаді» продають по 45,10 грн, а для карток — по 45,30 грн. Курси продажу не змінилися порівняно з 16 жовтня. Банк купує долар у застосунку по 44,80 грн, а для карток — по 44,75 грн. Курси купівлі також залишилися незмінними.

Євро в «Мобільному Ощаді» продають по 50,90 грн — на 25 копійок дорожче, ніж 16 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 20 копійок — до 51,05 грн. Банк купує євро в застосунку по 50,25 грн — на 15 копійок дорожче, ніж раніше. Для карток курс купівлі підвищився на 20 копійок — до 50,15 грн.

У ПУМБ долар у готівковому обміні продають по 45,30 грн, а купують по 44,70 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 44,80 грн і продає по 45,30 грн. Усі ці показники залишилися незмінними порівняно з 16 жовтня.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 50,90 грн, а купують по 50,20 грн. Курси купівлі та продажу не змінилися порівняно з попереднім робочим днем.

У Monobank долар продають по 45,04 грн, а купують по 44,70 грн. Обидва показники залишилися незмінними порівняно з 16 жовтня.

Євро в Monobank продають по 50,99 грн — на 24 копійки дорожче, ніж у п’ятницю. Курс купівлі європейської валюти зріс на 15 копійок — до 50,30 грн.

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонують Monobank і ПриватБанк для карток — по 45,04 грн. У відділеннях ПриватБанку та в «Мобільному Ощаді» американська валюта коштує 45,10 грн. В Ощадбанку для карток долар продають по 45,30 грн. Такий самий курс продажу встановив ПУМБ як для готівкового обміну, так і для комерційних операцій.

Євро найдешевше можна придбати в «Мобільному Ощаді» — по 50,90 грн. Такий самий курс продажу пропонує ПУМБ за готівкового обміну. У ПриватБанку євро коштує 50,76 грн для карток і 50,80 грн у відділеннях. У Monobank курс продажу становить 50,99 грн, в Ощадбанку для карток — 51,05 грн.

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПУМБ за комерційним курсом — 44,80 грн. Такий самий курс встановив Ощадбанк через «Мобільний Ощад». В Ощадбанку для карток долар купують по 44,75 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в Monobank курс становить 44,70 грн. ПриватБанк пропонує 44,65 грн для карток і 44,50 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в Monobank — по 50,30 грн. В Ощадбанку через «Мобільний Ощад» пропонують 50,25 грн, а в ПУМБ за готівкового обміну — 50,20 грн. В Ощадбанку для карток курс купівлі становить 50,15 грн, а в ПриватБанку для карток — 50,14 грн. У відділеннях ПриватБанку євро купують по 49,80 грн.

Monobank — 45 040 грн.

ПриватБанк (для карток) — 45 040 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) — 45 100 грн.

Ощадбанк («Мобільний Ощад») — 45 100 грн.

Ощадбанк (для карток) — 45 300 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) — 45 300 грн.

ПУМБ (комерційний курс) — 45 300 грн.

Джерело: Minfin

До цього були оприлюднені ціни на пальне в Україні на 19 жовтня 2026 року.

Раніше стало відомо, скільки коштує бензин станом на 17 жовтня.

Станом на 16 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж автозаправних станцій України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,55 грн за літр, а дизельного пального — 100,84 грн.

Станом на 15 жовтня 2026 року кілька найбільших мереж АЗС України змінили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 у представлених мережах становить близько 90,34 грн за літр, а дизельного пального - 99,86 грн за літр.

Читай нас у