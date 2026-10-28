Kyoto Financial може продати більше стратегічних пакетів акцій — The Japan Times

Японська Kyoto Financial Group може продати більше стратегічних пакетів акцій компаній, оскільки зростання відсоткових ставок робить кредитування вигіднішим. Президент регіональної фінансової групи Нобухіро Дої заявив, що банк має переглянути підхід до таких активів.

«Ми вступаємо в еру, коли можемо заробляти більше, перетворюючи ці акції на кошти та спрямовуючи їх на кредитування», — сказав Дої в інтерв’ю The Japan Times. За його словами, зміна ринкового середовища змушує фінансову групу переосмислити портфель стратегічних часток.

План скорочення пакетів

Kyoto Financial багато років володіє пакетами акцій великих японських компаній із Кіото, зокрема Nintendo та Kyocera. Такі перехресні володіння акціями традиційно використовували банки й бізнес у Японії для зміцнення ділових зв’язків. Водночас японська влада закликає кредиторів відмовлятися від цієї практики для поліпшення корпоративного управління.

У квітні Kyoto Financial пообіцяла до березня 2029 року скоротити стратегічні пакети більш ніж на 300 млрд єн. Це втричі більше за попередню ціль. Дої зазначив, що група може піти й далі. У фінансовому році, що завершився в березні, вона продала акцій приблизно на 160 млрд єн, зокрема частину пакета Nintendo.

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Водночас через зростання японського фондового ринку вартість решти активів збільшилася. На кінець червня нереалізований прибуток від стратегічних пакетів перевищував 1 трлн єн — приблизно стільки ж, скільки становила ринкова капіталізація самої Kyoto Financial.

Кредити замість облігацій

Кошти від продажу акцій можуть бути спрямовані на розширення кредитування або придбання інших фінансових компаній. У квітні Kyoto Financial створила команду для вивчення можливостей зростання через злиття та поглинання. Потенційними цілями Дої назвав регіональні банки, онлайн-банки та інші фінансові установи, але наголосив, що конкретних угод група наразі не готує.

Банк також надає перевагу кредитам перед японськими державними облігаціями, посилаючись на активний попит із боку корпоративних позичальників, зокрема малих виробників. Наприкінці червня обсяг цінних паперів Kyoto Financial становив близько 1,7 трлн єн, тоді як у березні 2025 року він дорівнював приблизно 2,5 трлн єн. Дої сказав, що група розгляне повернення до внутрішніх облігацій після чіткішого розуміння пікового рівня ставки Банку Японії.

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