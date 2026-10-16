La Trobe продала 360 Capital кредит на $31,2 млн за проєктом Bathla — ABC News Australia

В Австралії компанія з інвестицій у нерухомість та управління фондами 360 Capital придбала старший кредит на близько $31,2 млн, пов’язаний із житловим проєктом Bathla Group на Саут-стріт у Марсден-Парку, на північному заході Сіднея. Як повідомляє ABC News Australia, кредит продала велика приватна кредитна компанія La Trobe Financial.

Старший кредит є першочерговим іпотечним боргом у комерційній інвестиції та має найвищий пріоритет під час повернення коштів. У серпні La Trobe повідомляла, що має $38,1 млн позик Bathla, зокрема чотири житлові кредити та один кредит на девелоперський проєкт. За даними ABC, у межах цієї угоди La Trobe продала кредит на будівництво, повернувши основний борг, відсотки та платежі за прострочення й суттєво скоротивши свою експозицію до Bathla.

Контроль над проєктом

Проєкт у Марсден-Парку передбачає 72 квартири та, за словами двох джерел, обізнаних із перебігом будівництва, наближається до завершення. 360 Capital заявила, що 36 квартир уже попередньо продані за контрактами на суму $25,8 млн без урахування податку на товари та послуги.

Інвестиційний траст 360 Capital Mortgage REIT, акції якого котируються на Австралійській фондовій біржі, раніше вже мав кредит на $8,9 млн, забезпечений цим об’єктом. Цей кредит мав нижчий пріоритет погашення, ніж кредит La Trobe. Траст також вклав в угоду ще $5,2 млн. Тепер пов’язані з 360 Capital структури контролюють першу й другу іпотеки на проєкт, що дає їм більше впливу на завершення будівництва та повернення заборгованості.

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Консалтингову компанію Wexted призначили зовнішнім керуючим. Її завданням є прискорити отримання сертифікатів на заселення та завершення розрахунків за 36 попередньо проданими квартирами. Виконавчий голова 360 Capital Тоні Пітт заявив, що група очікує повернути всю належну їй за кредитом суму.

Тиск на приватне кредитування

Аналітикиня Morningstar Вінкі Тан зазначила, що кредитори з першою іпотекою мають значно сильніші позиції для повернення коштів, тоді як мезонінні кредитори можуть втратити більшу частину або всі інвестиції. Вона також застерегла, що фінансовий результат залежатиме від продажу решти квартир і цін на них на тлі спаду на ринку нерухомості.

У серпні Centuria Bass і CVS Lane призупинили виведення коштів із деяких фондів через занепокоєння щодо ризиків, пов’язаних із Bathla. Австралійський регулятор ASIC раніше попереджав про сумнівні оцінки активів, непрозорі комісії та недостатнє розкриття інформації у секторі приватного кредитування. Morningstar очікує істотного уповільнення зростання приватних кредитних фондів у найближчій і середньостроковій перспективі.

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