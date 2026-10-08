Медіанна зарплата в Польщі сягнула 7695 злотих у квітні — RMF24

Медіанна місячна зарплата брутто в Польщі у квітні 2026 року становила 7695 злотих, свідчать дані GUS, про які повідомляє RMF24. Це означає, що половина працівників заробляла менше за цю суму, а половина — більше. Медіана була на 20,3% нижчою за середню зарплату, яка сягнула 9651,59 злотого.

За рік медіанна зарплата зросла на 6%, а проти березня — на 2,2%. Водночас середня зарплата була на 0,5% нижчою, ніж місяцем раніше, але на 5,5% перевищила показник квітня 2025 року.

Різниця між зарплатами жінок і чоловіків

Медіанна зарплата чоловіків становила 7877,52 злотого, а жінок — 7545,48 злотого. Серед 10% найбільш високооплачуваних працівників чоловіки отримували щонайменше 15 820 злотих, тоді як для жінок цей поріг дорівнював 14 144,02 злотого. Найбільша номінальна різниця на користь чоловіків припала на дев’ятий дециль і становила 1675,98 злотого. Водночас у другому децилі жінки заробляли на 263,71 злотого більше за чоловіків.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вплив розміру компанії та галузі

Найвищу медіанну зарплату зафіксували в компаніях із щонайменше 1000 працівників — 9098,87 злотого. У суб’єктах, де працює до дев’яти осіб, медіана становила 4806 злотих, що відповідало мінімальній зарплаті. Середня зарплата в найменших компаніях дорівнювала 6324,06 злотого, а в найбільших — 11 457,32 злотого.

Найвищу медіанну оплату праці — 13 007,75 злотого — зазначено у сфері телекомунікацій, програмування, консалтингу та інформаційних послуг. За середньою зарплатою лідирувала фінансова і страхова діяльність із показником 17 202,48 злотого.

Читай нас у