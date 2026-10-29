Microsoft планує залучити $25 млрд через випуск облігацій у США — Channel NewsAsia

Microsoft планує залучити близько $25 млрд через продаж у США облігацій інвестиційного класу. Це може стати першим таким розміщенням компанії у США за понад дев’ять років, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters та обізнане джерело.

Умови розміщення

За даними Bloomberg, Microsoft може випустити до десяти серій боргових паперів із термінами погашення від двох до 40 років. Остаточного рішення щодо обсягу розміщення ще не ухвалили: він може змінитися залежно від попиту інвесторів.

Організаторами розміщення, за інформацією Bloomberg, є Wells Fargo, JPMorgan Chase та UBS Group. UBS і Wells Fargo відмовилися від коментарів Reuters, JPMorgan не відповів одразу. Microsoft спрямувала Reuters до регуляторного документа, який підтверджує випуск облігацій, але не розкриває його обсягу.

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Додаткове фінансування

Продаж облігацій може зробити Microsoft черговою великою технологічною компанією, що залучає кошти на борговому ринку для фінансування витрат на штучний інтелект. Найбільші технологічні компанії протягом останнього року також продавали облігації та залучали акціонерний капітал для таких витрат.

Напередодні фінансова директорка Microsoft Емі Гуд заявила інвесторам, що компанія розглядатиме додаткові джерела фінансування, коли вважатиме це привабливим. За її словами, це потрібно для збереження грошових потоків і фінансової гнучкості. Microsoft очікує позитивного вільного грошового потоку в поточному фінансовому році, який завершиться у червні 2027 року.

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