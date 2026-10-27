Мінфін Ізраїлю підготував план податків і скорочень для оборони — Jerusalem Post

Міністерство фінансів Ізраїлю підготувало для наступного уряду пакет економічних заходів, покликаних профінансувати збільшення оборонного бюджету та стримати зростання бюджетного дефіциту і співвідношення державного боргу до ВВП. Частину ініціатив розробили спільно з Банком Ізраїлю, повідомляє Jerusalem Post.

Реалізовувати запропоновану політику має уряд, який буде сформований після виборів. Одним із головних викликів для нової коаліції стане ухвалення бюджету на 2027 рік або дворічного бюджету на 2027–2028 роки, що має передбачати комплексні реформи в межах Закону про економічне врегулювання.

Податкові пропозиції

Серед можливих кроків — обов’язкове декларування доходів від оренди житла та оподаткування таких доходів із першого шекеля. Наразі орендний дохід до 5654 шекелів на місяць звільнений від податку. Частина цих законодавчих ініціатив затрималася в комітеті Кнесету з фінансів.

Також пропонують запровадити податок для міжнародних постачальників контенту, який у країні називають «податком Netflix», зменшити податкові пільги на пенсійні внески та скасувати звільнення від ПДВ для секторів, що нині мають такі пільги.

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За чинними автоматичними бюджетними положеннями, у 2027 році збережеться замороження коригування діапазонів податку на доходи, податкових пільгових балів і внесків до системи національного страхування, а також поточна ставка ПДВ. Надходження від цих заходів оцінюють у 10 млрд шекелів.

Пальне й оборонний бюджет

Після двох місяців субсидування бензину на 1 шекель за літр, яке коштувало бюджету понад 500 млн шекелів, субсидію планують завершити в суботу ввечері. Це може підвищити ціну пального щонайменше на 1 шекель за літр; подальше зростання залежатиме від світових цін на паливо.

Вартість літра 95-го бензину із самообслуговуванням, за очікуванням видання, може сягнути 8,90 шекеля. Водночас приблизне одновідсоткове зниження курсу долара щодо шекеля може пом’якшити подорожчання. Зростання цін на пальне, за оцінкою Jerusalem Post, може вплинути на тарифи на електроенергію, воду й громадський транспорт, а також на індекс споживчих цін.

Оборонний бюджет Ізраїлю, за очікуваннями, має зрости до 187 млрд шекелів. Одним із майже гарантованих джерел фінансування називають суттєве скорочення коаліційних фондів, а також масштабні заходи з підвищення ефективності в бюджетах урядових міністерств.

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