Міністерство фінансів Нігерії заявило, що показник у 124% щодо співвідношення процентних виплат федерального уряду за боргом і його доходів у першому півріччі 2026 року є оманливим. Як повідомляє Premium Times Nigeria, відомство вважає, що в розрахунку зіставили непорівнювані дані про боргові зобов’язання та доходи.

Що врахували у виплатах

У міністерстві пояснили, що до суми процентних виплат включили борг, який федеральний уряд обслуговує від імені інших рівнів влади, зокрема зовнішні кредити штатів. На думку відомства, порівняння цієї суми лише з федеральними доходами завищує співвідношення, оскільки борг і доходи мають охоплювати однаковий рівень державного управління.

Міністерство також заявило, що оприлюднені дані про доходи не включають самостійні надходження державних агенцій і підприємств, які ще не були перераховані до казначейства. Відомство додало, що частина бюджетних надходжень традиційно припадає на другу половину року через встановлені строки платежів.

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Динаміка доходів і процентних витрат

За даними міністерства, федеральні доходи Нігерії зросли на 72% — з 3,6 трлн найр у першому півріччі 2025 року до 6,2 трлн найр за аналогічний період 2026 року. Водночас процентні платежі збільшилися на 38% — із 5,6 трлн до 7,7 трлн найр.

Відомство заявило, що співвідношення процентних виплат до доходів за рік знизилося на 32 відсоткові пункти — зі 156% у першому півріччі 2025 року до 124% у першому півріччі 2026-го. Різниця між процентними витратами й доходами, за цими розрахунками, скоротилася з 2 трлн до 1,5 трлн найр.

Міністерство наполягає, що стійкість державного боргу слід оцінювати за підсумками повного року, а не шести місяців. Посилаючись на жовтневий Nigeria Development Update Світового банку, воно зазначило, що, за прогнозом, обслуговування боргу Нігерії у 2026 році, включно з процентами та погашенням основної суми, становитиме 46% доходів.

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