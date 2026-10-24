Міністр фінансів Пакистану відкинув курс на споживче зростання — Dawn

Міністр фінансів Пакистану Мухаммад Аурангзеб під час виступу в Лахорському університеті менеджменту заявив, що уряд не обиратиме модель економічного зростання, стимульовану ліквідністю та споживанням. Натомість країна має зосередитися на сталому зростанні, орієнтованому на експорт, і продовжити тарифну реформу, повідомляє Dawn.

За словами міністра, Пакистан не може повторювати цикл імпортозалежного зростання, який у минулому призводив до проблем із платіжним балансом і потреби звертатися по підтримку до кредиторів. Аурангзеб наголосив, що влада має уникнути ситуації, коли тимчасове пожвавлення економіки завершується кризою платіжного балансу.

Уряд, за його словами, має намір продовжувати тарифну реформу, насамперед щоб знизити вартість сировини та проміжних товарів для експортерів. Він заявив, що пакистанські галузі надто довго перебували під захистом без визначених строків його дії, а від реформи, яка триває вже другий рік, відступати не планують.

Підтримка експорту та зайнятості

Міністр сказав, що останній бюджет мав задати курс на експортно орієнтоване зростання. Серед заходів він назвав скасування надподатків, зменшення кількості податкових категорій і фінансування для експортерів під 4,5%.

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Аурангзеб також підкреслив, що економічне зростання має створювати робочі місця. Він звернув увагу на досвід сусідньої країни, де, за його оцінкою, темпи зростання на рівні 7–8% не забезпечили достатньої кількості нових робочих місць. Тому сектори, що рухають економіку, мають одночасно сприяти зниженню безробіття, додав він.

Дефіцити, борг і резерви

За оцінкою міністра, сукупний показник бюджетного дефіциту та дефіциту зовнішнього сектору знизився з 12,5% ВВП до 2,6% наприкінці минулого фінансового року. Він заявив, що бюджетний дефіцит досяг 22-річного мінімуму, а країна третій рік поспіль мала первинний профіцит. Дефіцит поточного рахунку, за його словами, скоротився приблизно до 0,1% ВВП завдяки грошовим переказам та експорту ІТ-послуг.

Експорт ІТ-послуг зріс із менш ніж $1 млрд до $4,6 млрд і в поточному фінансовому році може сягнути $5,5 млрд, заявив Аурангзеб. Валютні резерви, за його словами, перевищили обсяг тримісячного імпорту, тоді як під час кризи їх вистачало лише на два тижні.

Міністр також зазначив, що виплати за зовнішнім боргом знизилися з $26,5 млрд торік до $21,5 млрд у поточному фінансовому році. Нові зовнішні запозичення здебільшого спрямовують на заміщення наявних зобов’язань, а не на збільшення боргового навантаження, сказав він.

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