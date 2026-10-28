Міністр фінансів Південної Кореї Лі Хьон Іль заявив, що Bloomberg варто переглянути віднесення країни до ринків, що розвиваються, у Bloomberg Global Aggregate Index. Це питання він порушив під час зустрічі з керівником азійсько-тихоокеанського напряму Bloomberg L.P. Бінгом Лі, повідомляє Korea Herald.

Перегляд класифікації

За словами міністра, необхідно оцінити, чи залишається чинна класифікація Південної Кореї в індексі доречною. Він зазначив, що Міжнародний валютний фонд і Світовий банк відносять країну до розвинених держав.

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Лі також вказав на прогрес Південної Кореї у поліпшенні доступу іноземних інвесторів до її ринку. Міністр закликав Bloomberg і надалі приділяти увагу цим чинникам та враховувати їх під час майбутніх переглядів статусу країни в індексі.

Комунікація з інвесторами

Окремо Лі наголосив на важливості комунікації з глобальними інвесторами та попросив Bloomberg підтримати цей процес через фінансові інформаційні сервіси й медіаканали компанії. Представник Bloomberg визнав важливість взаємодії із владою Південної Кореї та заявив, що компанія працюватиме над тим, аби міжнародні інвестори краще розуміли південнокорейський ринок.

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