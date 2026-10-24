Міністр фінансів Таїланду Екніті Нітітанпрапас підтримав пропозицію припинити цільове спрямування окремих податків для чотирьох організацій і перераховувати понад 14 млрд батів щороку до державного бюджету. Посадовець, який також є заступником прем’єр-міністра, заявив, що ініціатива відповідає Закону про державну фіскальну та фінансову дисципліну, повідомляє Bangkok Post.

Які організації зачеплять зміни

Пропозиція стосується змін до законів, що регулюють діяльність суспільного мовника Thai PBS, Фонду зміцнення здоров’я Таїланду ThaiHealth, Фонду літніх людей і Спортивного управління Таїланду. Законопроєкти передбачають припинення механізму цільових податків та спрямування цих надходжень через щорічний державний бюджет.

Нітітанпрапас послався на статтю 26 закону, яка обмежує положення, що передбачають додаткові податки, мита або збори для фінансування державних органів чи визначених цілей. Винятком є надходження, які збирають для органів місцевого самоврядування.

Застереження щодо незалежності медіа

Ініціатива викликала занепокоєння щодо майбутнього Thai PBS, який отримує фінансування з надбавки до акцизів на алкоголь і тютюн. Депутати та медіадослідники під час слухань у комітеті Палати представників поставили під сумнів, чи достатньо переведення фінансування мовника до державного бюджету поліпшить фіскальну дисципліну, аби виправдати ризики для його незалежності.

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Директор Thai PBS заявив, що від заснування у 2008 році мовник щороку отримував не більш як 2 млрд батів і не просив збільшення фінансування, хоча національний бюджет за цей період зріс більш ніж удвічі. За його словами, інфляція зменшила купівельну спроможність виділених коштів, а сам мовник уже перебуває під кількома рівнями нагляду.

Позиція ThaiHealth і результати консультації

У ThaiHealth заявили, що річний бюджет фонду становить близько 4 млрд батів, або приблизно 1% сукупних витрат на охорону здоров’я. Там також повідомили, що програми організації проходять внутрішній і зовнішній нагляд, зокрема аудити Департаменту генерального контролера та Державного аудиторського управління.

Мережа організацій, що представляють людей з інвалідністю, закликала уряд відкликати поправку щодо ThaiHealth. За даними парламентських консультацій, проти законопроєкту висловилися 89,43% із 58 841 учасника.

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