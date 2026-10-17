Moody’s підвищило кредитний рейтинг Єгипту до B3 — The National

Moody’s Ratings підвищило суверенний кредитний рейтинг Єгипту до B3 і надало країні позитивний прогноз. Рішення пов’язали з фіскальною консолідацією, структурними реформами, поліпшенням збору доходів та скороченням державного боргу й витрат на його обслуговування, повідомляє The National.

Реформи та валютний курс

Рейтинг B3 усе ще на шість щаблів нижчий за інвестиційний рівень, однак підвищення вивело Єгипет із категорії «суттєвого ризику». У Moody’s зазначили, що прогресу сприяли сильніший збір доходів і стримування видатків.

Аналітики також звернули увагу на перехід Каїра до гнучкого валютного курсу та жорсткішої монетарної політики. За оцінкою агентства, реформа монетарної політики, розпочата у березні 2024 року, посилила здатність країни протистояти зовнішнім шокам. Уніфікація валютного ринку та гнучкий курс, за даними Moody’s, зменшили валютні викривлення, ліквідували хронічний дефіцит іноземної валюти й дали змогу коригувати курс без виснаження офіційних валютних резервів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Інфляція та підтримка МВФ

Moody’s вважає, що подальше зміцнення позицій Єгипту можуть підтримати вищі темпи зростання, ефективніший збір доходів і швидше зниження внутрішньої вартості запозичень у разі послаблення інфляції та зростання довіри інвесторів.

Водночас інфляція у вересні становила 13,9% через вищі витрати на енергію. Як нетто-імпортер енергоносіїв, Єгипет запроваджував заходи з економії палива після зростання цін на нафту й газ, спричиненого війною в Ірані. Агентство відзначило, що коригування внутрішніх цін на паливо й електроенергію, стримування видатків, заходи з енергозбереження та адресна соціальна підтримка допомогли обмежити фіскальні наслідки подорожчання сировини.

У липні Єгипет отримав доступ приблизно до 1,8 млрд доларів фінансування Міжнародного валютного фонду після завершення чергового перегляду розширеної економічної програми. Минулого тижня Fitch і S&P Global також підтвердили свої рейтинги Єгипту, пославшись на економічний прогрес країни.

Читай нас у