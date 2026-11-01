МВФ наполягає на 15% достатності капіталу банків Лівану — Asharq Al-Awsat

У Парижі, Франція, представники Міжнародного валютного фонду, за даними Asharq Al-Awsat, наполягають, щоб банки Лівану, які прагнуть продовжити роботу після реструктуризації, досягли коефіцієнта достатності капіталу на рівні 15% протягом п’яти-семи років. Зустрічі за участю центрального банку Лівану, Банківської контрольної комісії та представників банків засвідчили, що між сторонами зберігаються розбіжності щодо реформування сектора й розподілу збитків.

Умови для роботи банків

Переговори відбулися за сприяння Rothschild — міжнародного радника центрального банку Лівану. Їхньою метою було узгодити підходи до положень проєкту закону про фінансове врегулювання та повернення депозитів, який уряд подав до парламенту наприкінці минулого року.

За інформацією видання, делегація МВФ не змінила позиції щодо обмеження використання державних коштів і дотримання черговості поглинання збитків. Згідно з цим принципом, першими втрати мають нести капітал банків, акціонери та власники інструментів власного капіталу. Фонд вважає підвищену вимогу до достатності капіталу необхідною для відновлення міжнародної довіри до ліванського фінансового сектора після кризи.

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Потреба в новому капіталі

Для виконання умови банкам будуть потрібні значні грошові вливання, внески до капіталу або нові інвестори. За попередніми оцінками, наведені Asharq Al-Awsat, обсяг необхідних коштів може становити до подвійного розміру нинішнього капіталу банків. Їхній капітал різко скоротився порівняно з рівнем понад 20 млрд доларів через падіння ліванського фунта.

Акціонери банків не поспішають надавати новий капітал до завершення переговорів із МВФ, проведення урядом структурних реформ у державному секторі, ухвалення середньострокового фіскального плану та прояснення результатів реструктуризації ліванських євробондів. Уряд Лівану оцінює фінансовий розрив країни приблизно у 70 млрд доларів.

Представники банківського сектора вважають, що запропонований підхід недостатньо враховує роль і відповідальність держави у залученні фінансування з балансу центрального банку. Вони також зазначають, що рішення уряду призупинити виплати за всіма зобов’язаннями за євробондами позбавило комерційні банки та центральний банк доступу до важливих фінансових активів.

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