МВФ: падіння акцій ШІ загрожує фінансовій стабільності — The Guardian

Міжнародний валютний фонд попередив, що можливе падіння вартості акцій компаній, пов’язаних зі штучним інтелектом, здатне поставити під загрозу стабільність світової фінансової системи. Як повідомляє The Guardian, фонд назвав високі оцінки ШІ-компаній та зростання їхньої заборгованості однією з причин підвищених ризиків для фінансової системи.

Ризик корекції на ринку ШІ

У своєму піврічному звіті про глобальну фінансову стабільність МВФ зазначив, що наслідки корекції вартості активів, пов’язаних зі штучним інтелектом, можуть мати глобальний характер. Найбільш вразливими, крім США, можуть бути азійські ринки. Велика Британія та єврозона потенційно є менш чутливими до такого сценарію, однак інвестори з цих регіонів, які мають вкладення в американські активи, також можуть зазнати втрат.

МВФ відніс можливий спад на ринку ШІ до трьох ключових ризиків для стабільності поряд зі зростанням вартості державних запозичень і загрозою масштабної кібератаки. На думку фонду, ці чинники можуть у найближчій перспективі спричинити різке посилення фінансових умов і потрясіння на ринках.

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Борги та концентрація інвестицій

Фонд звернув увагу на взаємозв’язки великих технологічних компаній і значні обсяги запозичень, які використовують для фінансування інвестицій у ШІ. Послаблення інвестицій або прибутковості в цій сфері, за оцінкою МВФ, може призвести до корекції цін на пов’язані активи. Її здатні посилити високий рівень боргу, концентрація інвестицій та механізми циклічного фінансування між компаніями галузі.

Сім технологічних компаній — Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia і Tesla — нині становлять понад 35% індексу S&P 500, тоді як десять років тому їхня частка дорівнювала 12%. Їхня сукупна ринкова капіталізація за останні два роки зросла більш ніж на 50%.

МВФ також застеріг, що масштабні інвестиції компаній, які створюють інфраструктуру для ШІ, можуть виявитися більшими, ніж потрібно для успішного поширення технології, а економічний ефект — нижчим за очікування. За останні три роки фонд зафіксував угоди на $300 млрд між великими постачальниками ШІ-інфраструктури та слабшими ШІ-компаніями, доповнені $650 млрд боргового фінансування в обмін на майбутні фінансові зобов’язання на $1,4 трлн.

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