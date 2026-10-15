МВФ прогнозує зростання ВВП Марокко на 4,5% у 2026 році — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання економіки Марокко на 4,5% у 2026 році після 4,9% у 2025-му. Водночас дефіцит поточного рахунку країни, за оцінкою фонду, збільшиться з 2,4% ВВП торік до 4,9% ВВП цього року, або приблизно до $9,6 млрд. Про це повідомляє The Rio Times із посиланням на жовтневий огляд світової економіки МВФ.

Прогнози МВФ

У 2027 році МВФ очікує подальшого уповільнення темпів зростання ВВП Марокко — до 4,2%. Обидва показники перевищують прогнозовані фондом темпи зростання світової економіки: 3,1% у 2026 році та 3,4% у 2027-му.

Інфляція в Марокко, за прогнозом МВФ, становитиме 0,9% у 2026 році та 1,4% у 2027-му. Рівень безробіття, як очікується, знизиться з 13% у 2025 році до 12,2% цього року, а у 2027 році — до 11,3%.

Валовий державний борг країни, за оцінкою фонду, залишиться на рівні 66,6% ВВП у 2026 році та дещо зменшиться до 66,2% ВВП у 2027-му.

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Витрати на енергію та імпорт

Центральний банк Марокко Bank Al-Maghrib пов'язує розширення зовнішнього дефіциту зі здорожчанням нафти та імпортованих ресурсів. Регулятор очікує, що витрати країни на імпорт енергоносіїв у 2026 році зростуть на 28,4% — до 138,1 млрд дирхамів, або близько $14 млрд.

Імпорт обладнання, за прогнозом центробанку, збільшиться на 15,6% через реалізацію великих інвестиційних проєктів. Bank Al-Maghrib оцінює дефіцит поточного рахунку у 4,6% ВВП, що близько до прогнозу МВФ.

Резерви та прогнози на 2027 рік

Частково зростання імпортних витрат мають компенсувати експорт фосфатів і добрив, туристичні надходження та перекази марокканців з-за кордону. Центробанк очікує збільшення офіційних валютних резервів до 502,8 млрд дирхамів, або приблизно $51 млрд, наприкінці 2026 року.

На кінець 2027 року Bank Al-Maghrib прогнозує резерви на рівні 515,3 млрд дирхамів. Цього обсягу, за оцінкою банку, вистачить приблизно на п'ять із половиною місяців імпорту товарів і послуг. МВФ та центробанк очікують звуження дефіциту поточного рахунку у 2027 році.

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