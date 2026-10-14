МВФ закликав країни терміново скорочувати дефіцити й борг — Channel NewsAsia

Міжнародний валютний фонд у Бангкоку, Таїланд, закликав розвинені країни та інші економіки невідкладно скорочувати державні витрати, бюджетні дефіцити й боргове навантаження. Як повідомляє Channel NewsAsia, фонд попередив: подальше зволікання зробить бюджетне коригування болючішим у наступні роки.

Зростання вартості запозичень

Директор департаменту бюджетних питань МВФ Родріго Вальдес заявив, що зростання прибутковості державних облігацій посилює тиск на державні фінанси. За його словами, середній рівень державного боргу наближається до 100% ВВП — найвищого показника з часів Другої світової війни.

Вальдес зазначив, що бюджетні результати цього року виявилися гіршими, ніж очікували пів року та рік тому. Водночас більшість країн розглядають можливість збільшення видатків замість посилення бюджетної дисципліни.

Борг дорожчає

МВФ прогнозує, що середня ефективна вартість державного фінансування зросте до 3,7% у 2031 році проти 2,3% у 2021-му. У США виплати відсотків за боргом, за оцінкою фонду, сягнуть 5,3% ВВП порівняно з 2,8% до пандемії COVID-19; це приблизно відповідатиме прогнозованим витратам на Social Security.

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У країнах із низькими доходами відсоткові платежі вже поглинають понад 15% податкових надходжень, тоді як у 2011–2019 роках середній показник становив близько 9%. МВФ закликав такі держави зміцнювати податкові системи та підвищувати ефективність видатків.

Тиск на бюджети

За даними МВФ, середня дохідність 10-річних державних облігацій країн G7 між лютим і вереснем зросла більш ніж на 110 базисних пунктів і досягла найвищого рівня майже за два десятиліття. Фонд пов'язує це з високими цінами на нафту, стійкою інфляцією, сильнішим інвестиційним попитом і вищими за очікування темпами розвитку штучного інтелекту.

Фонд також зазначив, що широкі заходи захисту населення від вищих цін на енергію сукупно коштують близько 0,5% світового ВВП. Їхнє продовження, за оцінкою Вальдеса, сприятиме подальшому зростанню цін у світі.

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