Mynt залучила $967 млн у рекордному IPO на Філіппінах — Channel NewsAsia

На Філіппінах акції фінтех-компанії Mynt, оператора мобільного гаманця GCash, зросли на 0,5% у перший день торгів 20 жовтня 2026 року. Під час найбільшого первинного публічного розміщення акцій в історії країни компанія залучила 60,9 млрд філіппінських песо, або близько 966,99 млн доларів США, повідомляє Channel NewsAsia.

Дебют акцій на біржі

Торги акціями Mynt відкрилися на рівні 6,63 песо за папір проти ціни розміщення 6,60 песо. Водночас індекс Філіппінської фондової біржі знизився на 0,2%.

Mynt продала 8,03 млрд акцій за ціною 6,60 песо за штуку. Використання опціону на додаткове розміщення збільшило обсяг угоди з 53 млрд до 60,9 млрд песо. IPO включало нові акції та акції чинних акціонерів: кошти від продажу нових акцій надійдуть компанії, а від вторинного продажу — чинним власникам паперів.

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Інвестори та показники GCash

За даними LSEG, розміщення Mynt перевершило IPO виробника продуктів харчування Monde Nissin на 52,2 млрд песо у 2021 році. Понад 20 якірних інвесторів зобов’язалися вкласти близько 500 млн доларів США — майже 60% базового обсягу угоди. Серед них були BlackRock, Citadel, Fidelity International і Міжнародна фінансова корпорація.

Mynt, яку підтримують Globe Telecom, Ant Group та Ayala Corp, планує спрямувати кошти від продажу нових акцій на розвиток цифрових фінансових послуг, розробку продуктів і загальні корпоративні потреби. Платформа GCash пропонує платежі, грошові перекази, кредитування, заощадження, інвестиційні та страхові продукти.

За проспектом компанії, у кварталі, що завершився 30 червня, GCash мала 41,5 млн активних користувачів на місяць — майже 56% дорослого населення Філіппін. За перше півріччя 2026 року користувачі сервісу здійснили платіжні операції на 9,84 трлн песо. Чистий прибуток Mynt за перші шість місяців до 30 червня становив 10,82 млрд песо, що на 7,3% більше в річному вимірі, а виручка зросла на 10,4% — до 43,27 млрд песо.

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