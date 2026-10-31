На Кіпрі доходи перевищили видатки на €500 млн за дев’ять місяців — Cyprus Mail

На Кіпрі доходи уряду за січень—вересень 2026 року становили €7,51 млрд, а фактичні видатки — €7,01 млрд. Таким чином, доходи перевищили витрати приблизно на €500 млн без урахування грошових потоків, пов’язаних із державними запозиченнями, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на звіт казначейства.

За дев’ять місяців доходи досягли 70% від запланованого на весь рік обсягу, а видатки — 61% річного бюджету. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на €670 млн, тоді як витрати — на €410 млн.

Податкові надходження зросли

Основним джерелом приросту доходів стали прямі та непрямі податки. Надходження від прямих податків зросли на €480 млн, або на 17%, до €3,05 млрд. Збір податку на доходи фізичних осіб і компаній сукупно збільшився на €470 млн.

Непрямі податки зросли на €250 млн, або на 8%, до близько €3,25 млрд. Зокрема, надходження від податку на додану вартість підвищилися на €270 млн — із €2,29 млрд за дев’ять місяців 2025 року до €2,56 млрд у 2026-му.

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Видатки та фінансування розвитку

Найбільшою категорією витрат залишилися зарплати, пенсії та виплати при звільненні — €2,45 млрд, як і торік. Видатки на соціальні виплати зросли на €100 млн, до €1,47 млрд, а трансферти й гранти — на €110 млн, до €1,42 млрд. Операційні та інші витрати збільшилися на €150 млн і сягнули €740 млн, зокрема витрати на оборону й поліцію зросли на €70 млн — до €250 млн.

На фінансування розвитку в бюджеті 2026 року передбачено €1,62 млрд, із яких до кінця вересня використали €711,6 млн, або 44%. Це більше за показник у 41% за той самий період попереднього року та вище за середній рівень за останні десять років — 36%.

Капітальні видатки становили €243,6 млн, зокрема €49,3 млн спрямували на дорожню мережу та €39,5 млн — на будівельні проєкти. Окремо €216,6 млн витратили на співфінансовані проєкти й інші видатки з фінансування.

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