На Кіпрі ставки за новими вкладами зросли до 1,62% — Cyprus Mail

На Кіпрі середня ставка за новими строковими вкладами домогосподарств терміном до року у вересні 2026 року підвищилася до 1,62% проти 1,35% у серпні. Водночас дохідність депозитів у країні залишається однією з найнижчих у єврозоні, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на аналіз Центрального банку Кіпру.

Для нефінансових компаній середня ставка за новими депозитами зросла до 1,70% із 1,56% місяцем раніше. Центральний банк зазначив, що ставки як за чинними, так і за новими вкладами на Кіпрі залишаються на нижньому рівні серед країн єврозони.

Надлишок ліквідності банків

Регулятор пов'язує низьку дохідність заощаджень, зокрема, з надлишком ліквідності у кіпрських кредитних установах, який є одним із найвищих у єврозоні, а також із відносно коротким строковим профілем банківського сектору. Коефіцієнт покриття ліквідності на Кіпрі у вересні 2026 року становив 305%, тоді як медіанний показник у ЄС у червні 2026 року дорівнював 182%, а середній — 158%.

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За оцінкою Центробанку, кіпрські банки слабше, ніж банки майже всіх інших країн єврозони, передають зміни ринкових ставок вкладникам — як домогосподарствам, так і бізнесу. Водночас передавання змін монетарної політики на ставки за чинними кредитами загалом відповідало рівню інших країн єврозони.

Вартість нових кредитів

Середня ставка за новими іпотечними кредитами у вересні знизилася до 3,88% із 4,16% у серпні, а за споживчими позиками — до 6,45% із 7,12%. Для бізнесу кредити подорожчали: ставка за новими позиками до 1 млн євро зросла до 4,76% із 4,45%, а за кредитами понад 1 млн євро — до 4,40% із 3,67%.

Ставки за новими житловими кредитами домогосподарствам були на 0,2 відсоткового пункту нижчими за медіану єврозони, тоді як ставки за новими бізнес-кредитами — на 0,3 відсоткового пункту вищими. Обсяг суто нових кредитів у вересні досяг 596,2 млн євро проти 251,4 млн євро місяцем раніше. Частка нових іпотек зі змінною ставкою від початку 2022 року скоротилася майже зі 100% до 9,8% у вересні 2026 року.

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