Найбільший у світі фонд Норвегії втратив $30 млрд — CNBC

Суверенний фонд Норвегії, найбільший у світі, у третьому кварталі зафіксував обліковий збиток у 278 млрд норвезьких крон, або $29,7 млрд. На результат вплинули слабші показники вкладень у боргові цінні папери на тлі підвищення відсоткових ставок, повідомляє CNBC.

Квартальний результат

Norges Bank Investment Management, яка управляє фондом із портфелем на $2,3 трлн, повідомила про від’ємний обліковий результат за звітний період. Сума збитку становила 278 млрд крон, що еквівалентно близько $29,7 млрд.

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Вплив облігацій

Інвестиції фонду з фіксованим доходом продемонстрували від’ємну дохідність у 3,5%. У NBIM назвали цей показник одним із ключових чинників загального спаду.

Заступник генерального директора NBIM Тронд Гранде заявив, що загальна дохідність фонду була близькою до нуля, але завершила квартал із незначним від’ємним результатом. За його словами, підвищення відсоткових ставок послабило результати вкладень фонду в інструменти з фіксованим доходом.

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